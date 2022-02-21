محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في «قصر الشاطئ» بأبوظبي، أمس، رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، سلفاكير ميارديت، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، حضر خلالها الاحتفال باليوم الوطني لبلاده، الذي أقيم أول من أمس، في جناحها المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب سموّه برئيس جنوب السودان في دولة الإمارات.

واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين الصديقين.

كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة جمهورية جنوب السودان فيه، وأهمية هذه المشاركة في عرض رؤاها وأفكارها حول المستقبل.

وعبّر سموّه، خلال اللقاء، عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه خلال شهر يناير الماضي، الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لدولة جنوب السودان، مؤكّداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية، من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة.

من جانبه، شكر رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحُسن الاستقبال.. معبّراً عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي، ومساعداتها لها في مواجهة جائحة «كورونا».

وأشاد رئيس جنوب السودان بالتجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات، مؤكّداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدولة في مختلف المجالات.

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