مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح، وذلك بعد تقديم استقالتهما أمس على خلفية اعتراضهما على "تعسف أعضاء البرلمان في استخدام صلاحية الاستجواب ضد الوزراء".

وأشار الناطق باسم الحكومة في بيان نشره مركز التواصل الحكومي، إلى "صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح"​​​.

كما صدر مرسوما أميريا "بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة".

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