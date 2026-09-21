منصور بن زايد: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتغمده بواسع رحمته ومغفرته

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة آل مكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً.. نسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".