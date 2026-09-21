أحمد بن راشد آل مكتوم في ذمة الله.. الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وفي ما يلي نص البيان..

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الإثنين، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.