بوتين: على كل ألماني أن يتفقد محفظته ثم يشكر هذا الشخص !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على كل مواطن ألماني أن يتفقد محفظته وأن يشكر بعدها المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لحصوله الآن بفضله على الغاز الروسي بسعر أرخص بخمس مرات من أسعار السوق.

وجاء تصريح الرئيس الروسي ردا على سؤال حول رأيه بالانتقادات التي وجهت لشرودر بعد ظهور تقارير تفيد بأنه قد يدخل في التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية.

وعقد بوتين قبل يومين في موسكو محادثات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، طالت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية، أبرزها الوضع المحيط بأوكرانيا.

وقال بوتين، إن مستهلكي الغاز في ألمانيا يجب أن يشكروا المستشار الألماني الأسبق على الغاز الروسي الرخيص بفضل "السيل الشمالي-1".

وأضاف حسب "روسيا اليوم" أن "المستهلك الألماني سواء كان مستهلكا صناعيا أو منزليا يستلم الغاز من روسيا بسعر أرخص بخمس مرات (من السعر السائد الآن). ليتفقد المواطن الألماني محفظته ويقول هل هو على استعداد لشراء الغاز بسعر أعلى 3 - 5 مرات، لذلك يجب أن يشكر المستشار الألماني الأسبق".

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