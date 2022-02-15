مقتل رجل برصاص شرطيين هدّدهما بسكين في باريس

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أطلق شرطيان النار، أمس، على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى في باريس، ما أدى إلى مقتله، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكيناً طولها 30 سم كتب عليها «ACAB»، وهو اختزال لعبارة «كل الشرطيين أوغاد».

وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إنه تم استهداف الشرطيين صباحاً، بينما كانا يقومان بدورية في المحطة المزدحمة التي تسيّر قطارات إلى شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا.

وأضاف دارمانين «استخدم الشرطيان سلاحيهما من أجل درء أي خطر عليهما وعلى المسافرين».

ونشر صحافي من France Televisions، كان موجوداً في المحطة عند وقوع الحادث، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُسمع فيه طلقتان ناريتان.

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