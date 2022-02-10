وفدا الإمارات وقطر يبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان "العُلا"

المصدر: الدوحة - وام

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر في العاصمة القطرية " الدوحة " اليوم وذلك في ثالث لقاء يعقده الجانبان لمتابعة " بيان العُلا " الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

ناقش الجانبان خلال اللقاء الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا و أكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين و تطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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