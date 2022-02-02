موسكو لن تتراجع في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

المصدر: موسكو ■ أ.ف.ب

أكدت موسكو، أمس، أنها «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أميركية عليها، وسط تصاعد التوتر مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا، قبيل اتصال مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي.

وأعلنت السفارة الروسية في واشنطن، على صفحتها على «فيسبوك» أن «واشنطن هي من يؤجج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع، ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية».

ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزوها.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أول من أمس، أن الولايات المتحدة أعدت «عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم»، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

ولطالما حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من رد واسع ومنسق من العقوبات الغربية في حال غزو روسي لأوكرانيا.

وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن الجنود «لا يهددون أحداً»، وأن من «حق (روسيا) السيادي» أن تنقل جيوشها ضمن أراضيها.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول أميركي، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطي الذي سلمته واشنطن إلى موسكو، الأسبوع الماضي، وضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحل الأزمة الأوكرانية.

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