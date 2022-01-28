انهيار جسر في بيتسبرغ قبل ساعات من زيارة بايدن لتفقد البنية التحتية

المصدر: واشنطن - رويترز

انهار جسر في بيتسبرغ اليوم الجمعة قبل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأميركي جو بايدن للمدينة التي كانت في السابق من قلاع إنتاج الصلب لإبراز جهوده في مجال تعزيز البنية التحتية في البلاد.

وقالت السلطات إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح عندما انهار الجسر المغطى بالجليد حوالي الساعة السادسة صباحا. وأضافت أن الأنباء أفادت بحدوث تسرب ضخم للغاز في المنطقة وقت انهيار الجسر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن أحيط علما بانهيار الجسر وإنه سيقوم بالزيارة كما هو مقرر. وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين في ولاية بنسلفانيا والمسؤولين المحليين للوقوف على تطورات الحادث.

ويبرز الانهيار دعوة بايدن إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة.

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