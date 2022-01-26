مئات المسافرين يفترشون زوايا مطار اسطنبول بعد إغلاقة بسبب الثلوج "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب تساقط الثلوج بغزارة منذ أيام في تركيا، بشل حركة مطار اسطنبول الدولي، مما دفع المسافرين للنوم في جميع زوايا المطار، بعد إلغاء الرحلات الجوية.

ومن المنتظر أن يعود مطار اسطنبول للعمل اليوم، بعد أن تم وقف جميع الرحلات ليومين نتيجة للأحوال الجوية السيئة، ومن المقرر أن تطير اليوم 131 رحلة نحو مختلف أنحاء العالم.

وتسبب إلغاء جميع الرحلات الجوية بتقطع السبل بالركاب والسياح، ومواجهة آلاف الأشخاص أوقاتا عصيبة، حيث تم إغلاق الطرق من وإلى المطار بسبب الثلوج، وقضي آلاف الركاب الليل نائمين على المقاعد وفي جميع المساحات الفارغة في مبنى المطار.

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