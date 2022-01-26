هولندا.. فتح المطاعم والمسارح ودور السينما رغم ارتفاع إصابات «أوميكرون»

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن بلاده ستعيد فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما اعتبارا من اليوم الأربعاء، على الرغم من موجة هائلة من الإصابات بالمتحور أوميكرون.

ومن المقرر إعادة فتح المقاهي والمطاعم والأماكن الثقافية حتى الساعة العاشرة مساء، ولكن مع فرض قيود مثل الإلزام بارتداء الأقنعة وإثبات تلقي التطعيم.

ومن المقرر أيضا السماح للأشخاص بالعودة إلى الأحداث الرياضية مثل مباريات كرة القدم.

وتم بالفعل رفع إغلاق المحال التجارية منذ أكثر من أسبوع بعد فرض إغلاق صارم يوم 18 ديسمبر. وتعرضت الحكومة لضغط شعبي هائل من أجل رفع القيود.

وكانت هناك احتجاجات من رجال الأعمال والقطاع الثقافي حيث دعا رؤساء بلديات المدن أيضا إلى وضع حد للتدابير بالنظر لفتح المطاعم في ألمانيا وبلجيكا المجاورتين.

ولا تزال أعداد الإصابات تسجل ارتفاعا مستمرا بمعدل 65 ألف إصابة يومية في هولندا.

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