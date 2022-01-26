فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بـ «كورونا» في يوم واحد

المصدر: أ ف ب

سجلت فرنسا رقما قياسيا جديدا في الاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الاصابات اليومية حاجز النصف مليون.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020.

لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا الى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.

ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرا من المتحورة دلتا.

وتوفي نحو 364 شخصا بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.

وتأتي هذه الأرقام بعد دخول اجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ أول من امس الاثنين.

ويتوجب الآن على مرتادي الحانات والمطاعم ومستخدمي القطارات والطائرات ابراز شهادة تلقيح، اذ أن الاختبار السلبي لم يعد كافيا لدخول أماكن العمل والترفيه إضافة الى السفر.

وتلقى أكثر من 77 % من سكان فرنسا جرعتين من لقاح كوفيد.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس الأسبوع الماضي عن جدول زمني لرفع قيود كوفيد في فرنسا اعتبارا من 2 فبراير.

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