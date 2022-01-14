السعودية تحبط تهريب 8.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة بشحنتي بصل و"سيليكون"

المصدر: الرياض - وام

تمكّنت الجهات السعودية المختصة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين حبة كبتاجون بمنفذ ميناء جدة الإسلامي بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية "بصل" عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية وذلك بالكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على 3,054,000 حبة كبتاجون مخبأة داخل الإرسالية، بحيث جرى إخفاء المضبوطات داخل ثمار البصل.

وأشارت إلى أنه تم في المحاولة الثانية إحباط تهريب 5,281,250 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن براميل من مادة" السيليكون" وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

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