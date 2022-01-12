هبوط اضطراي في مطار الاقصر..حريق في محرك طائرة متجهة من الخرطوم إلى اسطنبول

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهد مطار الأقصر الدولي في مصر، هبوطا اضطراريا لطائرة قادمة من مطار الخرطوم بالسودان كانت في طريقها لمطار إسطنبول بتركيا.

وسيطر رجال شركة مصر للطيران بمعاونة رجال الحماية المدنية، على حريق بأحد محركات طائرة كان على متنها 140 راكبا قادمة من مطار الخرطوم متجهة إلى مطار إسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في المطار أن سبب الحريق عطل فني في المحرك ولا يوجد وفيات، مضيفًا: هناك بعض من حالات الإغماء نتيجة الهلع والفزع الذي أصاب الركاب فور هبوط الطائرة، وقد تم تجهيز عددا من سيارات الإسعاف.

وقالت المصادر في مطار الأقصر الدولي، إن إحدى الطائرات هبطت اضطراريًا بالمطار، كانت قادمة من مطار الخرطوم متجهة إلى مطار إسطنبول، حيث تم فتح المجال الجوي لها للهبوط اضطراريًا بمنطقة معزولة داخل المطار.

وأضاف المصادر أنه تم إخلاء الركاب من الطائرة دون حدوث إصابات، ووضع الطائرة، وتمت السيطرة عليها دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

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