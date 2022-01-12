«كورونا» في العالم: 310 ملايين إصابة والوفيات 5 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: العراق، الأردن، المغرب.

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