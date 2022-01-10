"فايزر" تبرم صفقة للحصول على مواد مهمة تستخدم في لقاحات كورونا

المصدر: نيويورك - د ب أ

وافقت شركة فايزر على صفقة مع شركة اكويتاس ثيرابيوتيكس من شأنها أن تعزز الحصول على مواد مهمة مستخدمة في لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وتنتج أكويتاس ومقرها كولومبيا البريطانية، الجسيمات النانوية الدهنية التي تُستخدم في إيصال المواد الجينية إلى جسم الإنسان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستخدم فايزر ومقرها نيويورك والشريك الألماني بيونتيك هذه الجزيئات كناقلات للحمض النووي الريبوزي "ار ان ايه" المرسال في لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وبموجب الصفقة التي كشفت عنها الشركتان في بيان اليوم الإثنين، سوف يكون لفايزر الخيار لترخيص تكنولوجيا أكويتاس على أساس غير حصري لما يصل إلى عشر لقاحات أو أهداف علاجية. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية.

وهذه الصفقة هي مؤشر آخر على اهتمام فايزر طويل الأمد في بناء سلسلة متجذرة في الحمض النووي الريبوزي. وفيما تتطلع فايزر لتطوير المزيد من لقاحات وعلاجات الحمض النووي الريبوزي المرسال، سوف تحتاج للحصول على الجزيئات النانوية الدهنية.

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