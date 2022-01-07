السيسي للمصريين في عيد الميلاد: «أوعوا حد يدخل بينا.. أو حد يفتنا» (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم- متابعة الموقع

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، على أن المصريين في طريقهم عاهدوا الله على ما بدأوه بأخوة معا، مؤكدا أن كل المصريين سيكملون هذا المشوار معا، مشيرا إلى أن هذا الطريق هو طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع حيث يعيشون بها في سلام وأمان.

قال السيسي موجها حديثه لجموع الأقباط بقداس عيد الميلاد: «كنت أتمنى أن أصافحكم جميعا وأهنئكم جميعا فرد فرد ولكن ظروف الجائحة أسأل الله أن يزيحها عنا».

وشدد السيسي على ضرورة الانتباه لأي طرف يحاول الدخول بين المصريين، قائلا: "أوعوا حد يدخل بينا أو حد يفتنا.. أنا بقول الكلام ده لأن أنا بحبكم وربنا يجعلنى خادم أمين شريف لهذا البلد".

وهنأ الرئيس المصري الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال حضوره مراسم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسى أنه يتمنى من الله أن يجعله خادم أمين وشريف لمصر، مؤكدا أن مصر تسع الجميع وأن الله هو من يحمى ويستر الجميع، وخاصة أنه يقف بداخل أحد بيوت الله الذي حما مصر على مر العصور، راجيا الله أن يهدى الجميع ويحمى مصر.

ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية العلم والعمل كما أنها جمهورية السلام وليس الاستسلام، مؤكدا أن أي تحدى وصعاب تهون ما دام الجميع على قلب رجل واحد .

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