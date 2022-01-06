بايدن: ترامب اختلق "شبكة من الأكاذيب" مفضلا "السلطة على المبادئ"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب الخميس لمناسبة مرور عام على هجوم الكابيتول سلفه دونالد ترامب باختلاق "شبكة من الأكاذيب" وتفضيل "السلطة على المبادئ".

وقال بايدن إن "رئيس الولايات المتحدة السابق اختلق ونشر شبكة من الأكاذيب عن انتخابات 2020"، مضيفا "قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أهم من مصلحة بلده".

وحذر بايدن في خطابه من أنه "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟"ز

وأضاف الرئيس الأميركي في خطابه "لا يمكننا تحمل أن نصبح أمة من هذا النوع" وذلك بعد سنة على قيام آلاف من أنصار دونالد ترامب باقتحام الكابيتول في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

وكتب بايدن في تغريدة الخميس "أتوجه إلى الكابيتول هذا الصباح للتحدث عن هذا التمرّد، عن وضع الديموقراطية الأميركية وعن الطريق الذي يجب سلوكه حاليًا".

وأثار اقتحام هذا الصرح قبل سنة من قبل مناصري دونالد ترامب صدمة في الولايات المتحدة والعالم، حين حضروا بالآلاف إلى المبنى فيما كان مثيرو شغب في الخارج يهاجمون قوات الأمن.

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