إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء عن تسجيل نحو 12000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يمثل أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية الوباء قبل ما يقرب من عامين.

وسجلت اسرائيل 11978 إصابة جديدة بكوفيد الثلاثاء متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي بلغ 11344 إصابة رُصدت في 2 سبتمبر 2021.

ويوجد حاليًا نحو 60 ألف مريض بكوفيد في إسرائيل بينهم 125 حالة خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة.

وتلقى ما يقرب من 4,3 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد. وبدأت إسرائيل الإثنين بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بجرعة لقاح رابعة.

وتوقع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الثلاثاء استمرار ارتفاع حالات الاصابة وحث المواطنين على التطعيم.

وقال بينيت خلال جولة في مستشفى وسط اسرائيل إن "الموجة الآن تتزايد بالفعل ونتوقع أن يكون هناك عشرات آلاف الحالات المؤكدة في الأيام المقبلة" حيث تستعد المستشفيات المحلية لاستقبال عدد متزايد من المرضى.

وأضاف: "النبأ السار هو أننا نلمس مفعول هذه اللقاحات، لذا فإن أي شخص يحصل على تطعيم ويضع الكمامة بشكل صحيح قد لا يصاب بأعراض خطيرة ويتجاوز المرض في غضون أيام قليلة".

وبلغ مجموع الحالات المسجلة رسميًا في إسرائيل نحو 1,4 مليون إصابة بينها 8247 حالة وفاة.

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