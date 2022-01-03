تصاعد "ملحوظ ومخيف".. السعودية تكسر حاجز 1000 إصابة يومياً بكورونا (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة تسجل موجة ارتفاع لأعداد الحالات المصابة بكوفيد-19 بالتزامن مع الموجة العالمية التي تضرب عددا من الدول. وقال الدكتور محمد العبدالعالي إن أعداد الحالات شهدت تسارعا كبيرا خلال 4 أيام، وتوقع زيادة في ارتفاع الحالات اليومية المسجلة.

وأعلنت الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة.

وللمرة الأولى منذ 5 أشهر، كسرت المملكة حاجز الألف إصابة بـكوفيد- 19.

من جانبه، حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من تصاعد "ملحوظ ومخيف" في المنحنى الوبائي قد يعيد المملكة إلى "أيام لا نرغب في عودتها" حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أبرز ما جاء في مشاركة المتحدث الأمني لوزارة ⁧#الداخلية⁩ بالمؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا. pic.twitter.com/geQW5dWXng — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 2, 2022

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