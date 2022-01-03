تصاعد "ملحوظ ومخيف".. السعودية تكسر حاجز 1000 إصابة يومياً بكورونا (فيديو)

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة تسجل موجة ارتفاع لأعداد الحالات المصابة بكوفيد-19 بالتزامن مع الموجة العالمية التي تضرب عددا من الدول. وقال الدكتور محمد العبدالعالي إن أعداد الحالات شهدت تسارعا كبيرا خلال 4 أيام، وتوقع زيادة في ارتفاع الحالات اليومية المسجلة.

وأعلنت الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة.

وللمرة الأولى منذ 5 أشهر، كسرت المملكة حاجز الألف إصابة بـكوفيد- 19.

من جانبه، حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية من تصاعد "ملحوظ ومخيف" في المنحنى الوبائي قد يعيد المملكة إلى "أيام لا نرغب في عودتها" حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

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