السعودية.. السجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال لمروجي إشاعات كورونا (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، مروجو الشائعات خلال جائحة فيروس كورونا، من الغرامة والسجن.

وقال طلال الشلهوب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الخاص بمستجدات جائحة فيروس كورونا بالمملكة: "نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا التي بشأنها أن تسبب الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بهما معاً، وفي حال التكرار نضاعف العقوبة."



فيديو | متحدث الداخلية:



العقوبات تنتظر مروجي الشائعات.. وسارعوا في استكمال اللقاحات بشكل كامل



#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9qlh571Aal — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2022

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