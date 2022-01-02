ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالهند لليوم الخامس على التوالي

المصدر: نيودلهي - رويترز

سجلت الهند اليوم الأحد أكثر من 27553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط تزايد حاد في عدد حالات الإصابة لليوم الخامس على التوالي، ولكن رئيس وزراء العاصمة نيودلهي قال إنه لا داعي للقلق، مشيرا إلى انخفاض معدلات دخول المستشفيات.

وشهدت المدن الكبرى بالهند، مثل نيودلهي ومومباي، مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19، بما في ذلك الإصابات بمتحور أوميكرون الذي تسبب في موجة جديدة من الإصابات في مناطق أخرى من العالم.

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال إن معدلات دخول المستشفيات لم ترتفع على الرغم من تزايد عدد حالات الإصابة في نيودلهي إلى ثلاثة أضعافها في ثلاثة أيام فقط.

وقال كيجريوال في إحاطة على الإنترنت: "هذا يعني أن المصابين بكوفيد-19 لا يحتاجون للرعاية في المستشفيات... هناك زيادة في عدد الإصابات ولكن لا داعي للقلق".

وكانت دلهي واحدة من أكثر مدن الهند تضررا خلال الموجة الثانية للوباء العام الماضي، مع نقص عدد الأسرة ونفاذ الأكسجين.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 27522 إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلي 34.88 مليون إصابة منذ بدء الجائحة. كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 481770 حالة وفاة.

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