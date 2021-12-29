منظمة الصحة العالمية: دلتا وأوميكرون ينتشران كـ"الطوفان"

المصدر: جنيف - رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن انتشار المتحورين دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا يسبب "طوفاناً من الإصابات". وكرر تيدروس دعوته للدول من أجل مشاركة اللقاحات بشكل أكثر مساواة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن الخطورة التي تمثلها أوميكرون لا تزال "عالية جدا" وقد تشكّل ضغطاً على الأنظمة الصحية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعداداً قياسية لإصابات كورونا على إثر المتحور أوميكرون سريع العدوى.

وبلغت الإصابات بهذا المتحور مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجّلة على الصعيد العالمي بنسبة 37 % بين 22 و28 ديسمبر مقارنة بالأيام السبعة الماضية، وفق حصيلة تعدّها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات وطنية.

وقالت المنظمة الأممية في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي إن "الخطورة المتعلقة بالمتحور أوميكرون الجديد والمثير للقلق تبقى عالية جداً".

وتابعت أن "أدلة ثابتة تظهر معدل انتشار سريع لأوميكرون بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا.

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