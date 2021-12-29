الولايات المتحدة تسجل إصابات قياسية بكورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

كشف إحصاء لـ"رويترز" أن متوسط حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا بلغ 258312 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغت الذروة السابقة للمتوسط المتحرك لسبعة أيام 250141 إصابة في الثامن من يناير الماضي.

ومن بين الولايات التي شهدت أعلى إصابات يومية أمس الثلاثاء نيويورك التي أبلغت عن 40780 حالة وكاليفورنيا التي سجلت أكثر من 30 ألف حالة. وسجلت تكساس ما يربو على 17 ألف إصابة وأوهايو أكثر من 15 ألفا.

وتشير التقديرات إلى أن أوميكرون المتحور من فيروس كورونا شكل 58.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة حتى 25 ديسمبر، وفقا لبيانات نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news