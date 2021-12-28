بريطانيا تسجل إصابات يومية قياسية بكورونا تتجاوز 129 ألفاً

المصدر: لندن - رويترز

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ عددها 129471 إصابة، بعد يوم من قول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه لن يفرض قيودا جديدة للحد من انتشار الفيروس هذا العام.

ولم تتضمن البيانات المسجلة اليوم أعداد الإصابات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بسبب اختلافات في أساليب التسجيل خلال فترة عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بإصابات ويلز وعددها 12378 إصابة، فقد شملت بيانات كان من المفترض أن تعلن في الأيام السابقة.

وقال جونسون أمس الاثنين إنه إنه لن يفرض قيودا جديدة في إنجلترا. فيما تشدد اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية القيود مثل الدول الأوروبية الأخرى التي تواجه قفزة في إصابات سلالة أوميكرون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news