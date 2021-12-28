أوميكرون يتصدر الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

أوضحت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون مثلت 58.6 بالمئة من متحورات كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر الجاري.

وتم الكشف عن متحور أوميكرون واسع الانتشار لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج في نوفمبر الماضي، بينما اكتشفت الولايات المتحدة أول إصابة بالمتحور في الأول من ديسمبر لشخص تلقى تطعيمه بالكامل بعد سفره إلى جنوب أفريقيا.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تمثل نسبة الإصابة بمتحور دلتا 41.1 بالمئة من حالات كورونا.

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