إسرائيل تدرس إعطاء جرعة رابعة من لقاح "كورونا"

المصدر: تل أبيب - وام

تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية إعطاء الإسرائيليين جرعة رابعة من اللقاح المضاد لـ "كورونا" الشهر المقبل وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وستفرض الحكومة الإسرائيلية قيودًا جديدة على التجمعات، وخاصة في الأماكن المغلقة وحظرت السفر إلى الكثير من دول العالم في ظل انتشار الطفرة الجديدة "أوميكرون".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد فحص 37 ألف عينة مخبرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1,364,282 بينهم 11,894 حالة نشطة و98 حالة خطيرة، منهم 45 حالة حرجة و39 على أجهزة التنفس الاصطناعي.وبلغ عدد الوفيات في إسرائيل 8242.

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