بايدن يتعرض للإهانة من متصل هاتفيا.. شاهد ردة فعل الرئيس!( فيديو)

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وجه متصل أميركي إهانة إلى الرئيس جو بايدن الجمعة عندما قال له عبر الهاتف عبارة "هيا بنا يا براندون"، وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لشتم الرئيس، وذلك خلال مناسبة خاصة بعيد الميلاد في البيت الأبيض.

وجرت هذه الواقعة خلال لقاء عبر الفيديو بين الرئيس جو بايدن وزوجته جيل مع "قيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية" (نوراد) الذي يتعقب سانتا كلوز حول العالم وفق تقليد أميركي.

وبعد أن أطمأن الرئيس إلى نشاط سانا كلوز، بدأ بتلقي اتصالات هاتفية من عائلات أميركية.

وفي اتصال مع والد لأربعة أطفال يدعى غاريد، تبادل بايدن في البداية أحاديث مقتضبة مع أطفاله حول الهدايا التي يودون الحصول عليها في عيد الميلاد، كما أشار الرئيس إلى قاسم مشترك مع غاريد وهو أن كليهما لديه ابن يدعى هانتر.

وفي نهاية الاتصال تمنى بايدن لغاريد عيد ميلاد سعيد، ورد غاريد "أتمنى لكما أيضا عيد ميلاد رائع ، عيد ميلاد سعيد .. وهيا بن يا براندون".

وأجاب بايدن دون أن يبدو عليه أي رد فعل "هيا بنا يا براندون، أنا أوافق". لكن بعض إمارات الدهشة ظهرت على وجه السيدة الأولى في هذه اللحظة، دون أن يكون واضحا أن كان الرئيس قد التقط معنى العبارة التي تفوه بها غاريد.

وأغلق غاريد الهاتف بينما كان بايدن يسأله عن المكان الذي يتصل منه. وانتشر مقطع الفيديو للمحادثة بشكل واسع وسريع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض باستجابة الرئيس الهادئة.

وعبارة "هيا بنا يا براندون" كناية عن تعبير مهين ابتدعه أنصار ترامب لشتم بايدن، وقد ظهر حين أساء مذيع فهم عبارة "اللعنة على بايدن" خلال إجرائه مقابلة مع بطل سباق السيارات الأميركي براندون براون في سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين تم استخدام هذه العبارة من قبل أنصار ترامب كشعار سياسي.

وسبق لترامب أيضا أن أثار الجدل ليلة عيد الميلاد عندما أثار الشكوك حول وجود سانتا في مكالمة هاتفية مع طفل عمره سبع سنوات، حيث سأله "أما زلت تؤمن بسانتا كلوز؟".

ويعود تاريخ تعقب قيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية لسانتا كلوز إلى عام 1955، عندما تم وضع رقم هاتف مقر القيادة عن طريق الخطأ في إعلان لإحدى الصحف في كولورادو لربط الأطفال مع سانتا كلوز، وانهالت عليها الاتصالات حينها.

متصل: اتمنى لكم عيد سعيد - هيا بنا يا براندون (عبارة تستخدم لشتم جو بايدن)



بايدن: أنا اتفق، هيا يا براندون وعلى ذكر ذلك هل أنت من ولاية اوريغون؟ pic.twitter.com/faU6CcWrwf — أحداث أمريكية (@USAlert_) December 25, 2021

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