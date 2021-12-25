على الهواء.. السيسي يمازح مقاولا: «تشتغل وتاخد 25% من فلوسك» (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، خلال حضوره افتتاح عدد من مشروعات الصعيد، أحد المقاولين العاملين في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، يدعى الحاج سعيد، بشأن الانتهاء من أحد المشروعات والحصول على جزء من المال فقط لحين انتهاء المشروع.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس المصري لافتتاح عدد من مشروعات الصعيد، حيث سأل عن الشركات التي تنفذ المشروعات، وعلم أنهم موجودون، فسأل على أحد المقاولين ويدعى «الحاج سعيد».

وقال السيسي: «يا حاج سعيد.. تشتغل في كوبري دشنا وتخلصه خلال سنة؟» فرد قائلا: «أخلصه يا أفندم»، فأجابه الرئيس: «طب تاخد الفلوس بعد سنة»، فضحك المقاول، ليرد الرئيس: «يا حاج سعيد.. أحرجتك! لا مش عايز أحرجك، طب أديك جزء»، فرد المقاول: «اللي سيادتك تؤمر بيه».

ووجه السيسي بأن يحصل المقاول على نسبة 25% من قيمة المشروع حتى الانتهاء منه.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره افتتاح عدد من مشروعات الصعيد، يمازح أحد المقاولين العاملين في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، ويدعى «الحاج سعيد» بشأن الانتهاء من أحد المشروعات والحصول على جزء من المال فقط لحين انتهاء المشروع. pic.twitter.com/pWnuh2EbMn — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) December 25, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news