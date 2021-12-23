السيسي يؤكد التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل.

وشدد السيسي على قوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا كافة، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، ومشددا على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني حرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، ومشيدة في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها.

كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدة أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدة بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

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