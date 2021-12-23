ألمانيا تسجل أول وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بمتغير أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لت العربية عاجل.

وفي السياق ذاته، كشف كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، عن توقعاته لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول العام الجديد.

وقال وزير الصحة الألماني، إن من المحتمل أن يحتاج الأفراد إلى جرعة رابعة من لقاحات فيروس كورونا، وذلك حففاظًا على الاستجابة المناعية ضد الفيروس التاجي.

وأضاف لوترباخ خلال تصريحاته لشبكة الإذاعة العامة WDR 2، أن الدولة لم تشهد موجة كبيرة أو سريعة من الإصابات من متغير اوميكرون الجديد مثل باقي الدول الأوروبية.

وأكد لوترباخ: سيتغير هذا في العام المقبل وفي الأسبوع الأول من شهر يناير، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتنصح الحكومة الألمانية شعبها بضرورة الحصول على التطعيمات والحقن المعززة إذا كانوا بالفعل حصلوا على الجرعات الأولية من لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحد من اتصالاتهم خلال فترة العطلة.

جدير بالذكر أن ألمانيا طلبت 80 مليون جرعة لقاح خاص بمتغير أوميكرون لتسليمها في أبريل أو مايو الماضي، وقالت وزارة الصحة أن السلالة الجديدة ستكون المهيمنة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية لوثار ويلر، أنه من الضروري على الأفراد الحد من التجمعات، حتى ولو حصلوا على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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