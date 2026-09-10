رئيس الدولة والرئيس الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون في إطار «زيارة دولة» إلى ألمانيا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير مختلف مسارات التعاون وسبل تنميتها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والتي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع سموّه مع الرئيس الألماني في "فيلا بورزيغ" التاريخية في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى ألمانيا.

كما استعرض سموّه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات تعاون وصداقة تاريخية تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة، مشيراً سموّه إلى أن هذه العلاقات مرّت على مدى أكثر من خمسة عقود بمحطات رئيسية وصولاً إلى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وذلك في ظل رؤية مشتركة لمواصلة تعزيز تعاونهما بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأشاد سموّه في هذا السياق بدور الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير في تطوير العلاقات بين البلدين، كما ثمّن سموّه دور الجالية الألمانية في دولة الإمارات التي أسهمت في بناء جسور التواصل والتقارب بين مجتمعي البلدين بجانب أهمية دور الشركات الألمانية التي عززت الراوبط الاقتصادية.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين، كما حضره من الجانب الألماني عدد من الوزراء المسؤولين.