بايدن يجري فحصاً آخر للكشف عن إصابته بكورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه خضع لفحص آخر للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأربعاء، بعد خمسة أيام من تعرضه لاحتمال انتقال العدوى إليه من أحد موظفي البيت الأبيض، لكنه لم يتسلم النتائج حتى الآن.

كانت الفحوص التي أجريت للرئيس الأمريكي للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بعد ثلاثة أيام من الواقعة جاءت سلبية.

وتحدث بايدن إلى الصحافيين بعدما أدلى بتصريحات خلال اجتماع بشأن حالة سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة.

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