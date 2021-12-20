منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون ينتشر سريعاً

المصدر: جنيف - رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين بالفعل ومن تعافوا من مرض كوفيد-19.

وأضاف في إفادة للصحافيين في جنيف: "هناك الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا، "ومن المرجح أن يصيب الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد-19".

وأعرب غيبريسوس عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية وباء كوفيد-19.

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