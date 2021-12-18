لندن تعلن "حالة طوارئ" لمواجهة أوميكرون

المصدر: لندن - رويترز

أعلن صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم السبت "حالة طوارئ" لمساعدة مستشفيات العاصمة على مواجهة زيادة في الإصابات بكوفيد-19 ناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

واتخذ خان هذه الخطوة، التي تسمح بتنسيق أوثق بين الوكالات العامة المختلفة، بعد أن سجلت بريطانيا أمس الجمعة أكبر زيادة على مدار 24 ساعة في عدد الإصابات الجديدة منذ بدء تفشي الجائحة.

وقال خان إن "حالات دخول المستشفيات وتغيب العاملين الصحيين آخذة في الارتفاع، لذلك اتخذت القرار بالتشاور مع شركائنا لإعلان حالة طوارئ اليوم، وهذا بيان لمدى خطورة الأمور".

كان خان، وهو من حزب العمال المعارض، أعلن مثل هذه الحالة من قبل في يناير عندما كادت الإصابات المتزايدة أن تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعابها.

وتقدر السلطات أن الإصابة بالسلالة أوميكرون تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في لندن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news