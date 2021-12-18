بريطانيا تسجل 10 آلاف إصابة بـ"أوميكرون" في يوم واحد

المصدر: لندن - رويترز

شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا والسريعة الانتشار أوميكرون، قفزة كبيرة تخطت 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة، ليصبح الإجمالي نحو 25 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين المسجلين سبعة طبقا لأحدث الأرقام اليومية التي أعلنتها السلطات الصحية البريطانية.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر، بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر، ارتفاعا من حالة واحدة قبل ذلك بيومين.

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