بعد ظهور "أوميكرون".. خبر سار وتفاؤل من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

المصدر: جنيف - أ ف ب

بعد عامين على خط المواجهة ضد وباء كوفيد-19، يواصل مايكل راين، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إبداء تفاؤله مؤكدا أن البشرية ستغير مسارها وتتخذ التدابير اللازمة للجم الفيروس.

وقال مايكل راين في مقابلة حديثة مع وكالة فرانس برس "إنه مستقبل محتمل إذا لم نتعامل مع الفيروس بشكل صحيح".

لكنّ أضاف "لا أرى أن هذا السيناريو الآن. أرى مستقبلا أفضل". ويقدّر عالم الأوبئة والجراح السابق البالغ 56 عاما، أنه إذا "أخدنا التدابير الصحية بجدية وازدادت تغطية اللقاحات" سيكون ممكنا التغلب على الجائحة.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يختفي فيروس سارس كوف-2، يعتقد راين أنه قد يصبح مجرد فيروس تنفسي مزمن آخر، مثل الإنفلونزا.

ولفت:”لا تغير موجة الإصابات المرتفعة التي يتسبب بها المتحور أوميكرون المعطيات بشكل جذري، موضحا: “كنا نواجه صعوبات قبل وقت طويل من أوميكرون”.

وإعتبر مايكل راين أن العالم يمكنه أن يغير المسار، لافتا إلى "المرونة المذهلة" للمجتمعات والخدمة المتفانية للعاملين الصحيين والتعاون العلمي غير المسبوق منذ بداية الجائحة.

وقال راين "أنا متفائل جدا لما يمكننا تحقيقه بشكل جماعي".

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