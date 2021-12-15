وكالة أوروبية تطالب بإجراءات عاجلة لوقف انتشار أوميكرون

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

نبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية الأربعاء إلى أنه يجب اتخاذ "إجراء صارم" بشكل "عاجل" لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون، محذرة من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيا".

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو: "في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحور أوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news