تداركا لتهديد «اوميكرون».. هولندا تفرض الإغلاق الليلي لمدة 4 أسابيع

المصدر: أمستردام -د ب أ

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه سيتم تمديد الإغلاق الليلي لمدة أربعة أسابيع ، مشيرا إلى استمرار الضغوط التي تواجهها المستشفيات وتهديد المتحور أوميكرون.

وبموجب هذه القواعد التي ستظل سارية المفعول حتى 14 يناير المقبل، يتعين إغلاق المطاعم والأماكن الثقافية والمرافق الرياضية والمحال التجارية، باستثناء المتاجر الكبرى، بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما أعلن روته أنه سيتم تقديم عطلة عيد الميلاد للمدارس الإبتدائية لمدة أسبوع.

ووصف روته تمديد قواعد حظر التجول بأنه أمر «لا مفر منه».

وقال روته إنه يبدو أن ذروة تفشي الموجة الأحدث قد مرت، «لكن هناك ما يدعو للقلق» في إشارة إلى متحور أوميكرون، موضحاً أن عدد الإصابات لا يزال مرتفعا للغاية.

وفي غضون الأيام السبعة الماضية، انخفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة في هولندا بنسبة 21 %.

ويبلغ معدل الإصابة خلال سبعة أيام الآن 655 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص، وفقا للبيانات الرسمية. وعلى سبيل المقارنة، فإن معدل الإصابة في ألمانيا المجاورة يبلغ 375 إصابة في الفترة ذاتها.

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