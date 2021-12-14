بريطانيا ترفع أسماء كافة الدول من قائمة حظر السفر المرتبطة بأوميكرون

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان إن بلده ستستبعد غدا الأربعاء كل الدول الإحدى عشر التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-11 نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت دولا في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر في نهاية نوفمبر الماضي، الأمر الذي يعني أن دخول البلاد كان متاحا فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.

وقال جاويد: "يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة وينتشر أوميكرون على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم، قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من الخارج".

لكن بريطانيا لا تزال تلزم جميع الوافدين بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس أو إجراء اختبار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل القدوم إليها.

وذكر وزير النقل جرانت شابس أنه سيجري إعادة النظر في هذه الإجراءات في الأسبوع الأول من يناير.

وتشمل الدول التي سترفع بريطانيا أسماءها من قائمة حظر السفر أنجولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

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