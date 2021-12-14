انطلاق أعمال القمة الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: الرياض - وام

انطلقت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية " الرياض " مساء اليوم أعمال القمة الثانية و الأربعون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رأس وفد الدولة.

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