توقف الإنتاج في أكثر من 20 شركة صينية بسبب كورونا

المصدر: بكين - د ب أ

اضطرت شركات في إحدى مناطق الأعمال الرئيسية بالصين إلى وقف عمليات الإنتاج بها بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.

وأعلنت أكثر من 20 شركة مسجلة وقف الإنتاج مؤقتا في مقاطعة تشجيانج، من بينها شركات كيماويات وشركات أدوية ومصنعو آلات.

وأمرت السلطات بالإغلاق للحد من تفشي الفيروس.

وذكرت السلطات أن تفشي الفيروس في المقاطعة التي تقع شرقي البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 200 إصابة بكورونا منذ 5 ديسمبر، يتركز بشكل رئيسي في مدن نينجبو وشاوشينج وهانجتشو.

وسيطرت الصين إلى حد كبير على تفشي فيروس كورونا منذ العام الماضي، لكن السلطات تتخذ إجراءات صارمة على الفور لاحتواء أي حالات تفشي محلية متكررة، وتفرض في كثير من الأحيان حظر التجول وإجراء فحوص جماعية.

وتؤدي هذه التدابير في كثير من الأحيان إلى تعطيل الأعمال التجارية، لكن الحكومة تقول إن الضرر سوف يكون أكبر بكثير إذا انتشرت العدوى في أنحاء البلاد.

وسجلت الصين 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مستوى البلاد، اليوم الثلاثاء.

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