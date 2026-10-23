بدعم رئيس الدولة.. 525 مليون دولار من الإمارات لمكافحة شلل الأطفال حول العالم

أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نهجاً إنسانياً يجمع بين نجاحها في وقف انتقال شلل الأطفال محلياً ودعم الجهود الرامية إلى استئصال المرض عالمياً، انطلاقاً من رؤية وطنية تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام إن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تجسد هذا النهج، حيث بلغت مساهمات سموه الدولية 525 مليون دولار منذ عام 2011، من أجل أن ينعم الأطفال بمستقبل أكثر صحة وعافية في عالم خالٍ من المرض.

وأضاف أن المسؤولية الإنسانية تتجسد في ضمان وصول التطعيم إلى كل طفل، حتى في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى نجاح حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في تقديم أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاحات للأطفال في باكستان منذ عام 2014، في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال والحد من انتشار المرض.

وفي سياق دعم الجهود الدولية، أشار إلى استضافة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، فعالية عالمية لحشد التعهدات في أبوظبي في ديسمبر 2025، شهدت الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار أميركي.

وأكد أن هذه التعهدات تعكس أهمية الشراكات الدولية وحشد الموارد اللازمة لتسريع جهود استئصال المرض عالمياً.

وجدد الصايغ التزام دولة الإمارات بتسريع الجهود الدولية للقضاء على المرض، من خلال تضافر الجهود الوطنية، مشيداً بالمساهمات الفاعلة لـ "دبي الإنسانية" التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تؤدي دوراً محورياً في تمكين العمليات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية، بما يشمل توفير المستلزمات المخبرية الأساسية للكشف عن فيروس شلل الأطفال وتعزيز جهود القضاء عليه، كما أسهمت منظمة (eHealth Africa)، التي تتخذ من "دبي الإنسانية" مقراً لها، في إنشاء وتطوير أكثر من 50 غرفة لإدارة الاستجابة لحالات تفشي شلل الأطفال في 26 دولة أفريقية، إلى جانب توظيف تقنيات التتبع الجغرافي لدعم حملات التطعيم التي نجحت في تحصين أكثر من 14.6 مليون طفل في ست ولايات نيجيرية.

وأكد سموه أن هذه الجهود تجسد الدور الحيوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تعزيز الشراكات الإنسانية الدولية، ورفع كفاءة الترصد الوبائي، إلى جانب توسيع نطاق حملات التحصين، وترسيخ مساهمة دولة الإمارات في حماية الأطفال ودفع الجهود العالمية نحو مستقبل خالٍ من شلل الأطفال.

وقال إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة وقائية رائدة أسهمت في حماية أجيال متعاقبة من شلل الأطفال، ولم تُسجّل فيها حالات شلل أطفال منذ عام 1992، بفضل كفاءة السياسات الصحية وتكامل برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته الدولة من جاهزية وقدرات مؤسسية متطورة، ويشكل أساساً لتعزيز الأمن الصحي المستدام واستباق التحديات المستقبلية، لضمان أعلى مستويات الحماية الصحية للأجيال القادمة.