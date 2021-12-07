استهداف رتل عسكري أميركي بعبوتين ناسفتين في ريف الحسكة

المصدر: دمشق - د ب أ

أفادت مصادر سورية بأن هجوما بعبوتين ناسفتين استهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأميركية في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في آليات أميركية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور رتل من الآليات العسكرية التابعة للقوات الأميركية كان قادماً من تل حميس غرباً على طريق ترابي بين قريتي بئر الحلو وأم العظام في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

ولفتت المصادر إلى أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة بآليات أميركية، تلاه استنفار لقوات "قسد"( قوات سورية الديمقراطية) المدعومة أميركياً في المنطقة".

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