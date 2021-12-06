التحالف يدمر "مسيرتين" حوثيتين أطلقتا نحو السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن قواته دمرت (طائرتين) مسيرتين حوثيتين بالأجواء اليمنية أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو المملكة.

وتوعد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) بـ"الاستجابة للتهديد والسلوك الهمجي"، وقال إنه "سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم".

وأضاف التحالف أن "عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي البيان بعد أيام من إعلان التحالف قصف مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة اليمنيتين.

واستهدفت ضربات التحالف، فجر الخميس الماضي بتوقيت اليمن، أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية، كما أكد أنه دمر موقعين تحت الإنشاء كمخازن، و ورشاً لتجميع الصواريخ البالسيتية والمسيرات في صعدة.

#عاجل

التحالف: قوات التحالف الجوية تدمر مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 6, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news