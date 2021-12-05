الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة أردنية، الأحد، بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين عقب إدانتهم بالتسبب في وفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق، عبدالرزاق الخشمان، وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات.

وأدين هؤلاء بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين، حسب "الحرة" طبقا لما ذكر موقع "الرؤيا" المحلي.

وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي اثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر".

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".

وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.

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