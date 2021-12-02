بتسع رصاصات.. شرطي أمريكي يقتل ستينيا على كرسي متحرك بشبهة السرقة

المصدر: ا ف ب

أردى شرطي في ولاية أريزونا الأمريكية مُقعدا على كرسي متحرك بتسع رصاصات بعدما اشتبه بتورطه بسرقة متجر، ورفض القتيل الامتثال لأوامره.

وأعلن قائد شرطة مدينة "توسون" في الولاية أنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون، ونشر تسجيلات فيديو للواقعة.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس، عن "قلقه البالغ" إزاء سلوك الشرطي، وقال إن "استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا".

والشرطي لم يكن في الخدمة مساء الاثنين حين وقعت الأحداث، لكنه كان في المتجر لحظة وقوع السرقة.

وكان موظف في "سوبرماركت وولمارت" قد أبلغ الشرطي بأن شخصا على كرسي نقال سرق صندوق أدوات من المتجر، وقال الموظف إنه طلب من القتيل ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاما) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكينا وهدده به قائلا: "هذا هو إيصالك" قبل أن يتجه نحو المخرج.

وحسب قائد الشرطة فإن الشرطي أمر القتيل مرارا بالتوقف وبإلقاء السكين لكن الأخير تجاهله وخرج من السوبرماركت وعبر المرآب متجها إلى متجر مقابل.

وأضاف قائد الشرطة: "عندما رفض ريتشاردز التوقف أطلق العنصر ريمنغتون تسع رصاصات أصابته في ظهره وجنبه".

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