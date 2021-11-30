"الصحة العالمية" تدعو إلى إجراءات منطقية لاحتواء تفشي أوميكرون

المصدر:
  • جنيف - أ ف ب
التاريخ:

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، كل الدول الأعضاء إلى اتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار.

وقال غيبريسوس: "ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحورة أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات".

وأضاف: "يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".

وتابع: "أشكر بوتسوانا وجنوب إفريقيا على اكتشاف المتحوّرة أوميكرون وتتبعها والإبلاغ عنها بسرعة كبيرة، وما يقلقني بشدة أن تلك الدول تُعاقب الآن من دول أخرى لأنها قامت بالأمر الصحيح".

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