بايدن يطالب بوضع الكمامات داخل البيوت

المصدر: واشنطن - رويترز

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطني بلاده على وضع الكمامات في داخل البيوت وفي الأماكن العامة، في حين تستعد إدارته لظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في البلاد.

وقال بايدن: "عاجلا أم آجلا سنرى حالات إصابة بالمتحور الجديد هنا في الولايات المتحدة. من فضلكم ضعوا كماماتكم حين تكونون في داخل البيوت وفي الأماكن العامة حيث يوجد أناس آخرون من حولكم".

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "لا داعي للهلع من انتشار المتحورة الجديدة أوميكرون"، مشدداً على أنه لا يتوقع في هذه المرحلة فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة.

ودعا بايدن الأميركيين إلى التطعيم وتلقي جرعاتهم المعززة.

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