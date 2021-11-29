"الصحة العالمية" تحذّر: خطر المتحور أوميكرون "مرتفع للغاية"

المصدر: جنيف - أ ف ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مذكرة تقنية "إذا أدت أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة"، رغم تأكيدها أنه "حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحورة أوميكرون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news